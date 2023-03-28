Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора Симоненко, спасшего детей при атаке диверсантов Вооруженных сил Украины в Брянской области. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается, что мальчик был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Напомним, 2 марта на территорию села Любечане в Брянской области украинские диверсанты обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб один человек.

Медаль "За отвагу" в России - это высшее наградное отличие, учрежденное Указом Президента РФ в 1994 году. Медаль присуждается за выдающиеся подвиги, совершенные во время защиты Российской Федерации и ее интересов, за оборону государственной границы РФ, а также за участие в операциях по поддержанию мира и безопасности.

Медаль "За отвагу" имеет форму пятиконечной звезды, на которой изображен орел - символ России, держащий в когтях меч и щит. На оборотной стороне медали находится надпись "За отвагу", а в центре - рельефная композиция, отражающая суть награды.

Получить Медаль "За отвагу" могут военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также граждане, проявившие мужество и героизм в защите Родины.