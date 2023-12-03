Диетолог Строгая предупреждает о возможном возникновении маниакального синдрома у любителей вяленого мяса

Диетолог Ирина Строгая предупредила о возможном повышенном риске развития серьезных психических проблем, включая маниакальный синдром, у тех, кто употребляет вяленое мясо. Эту информацию она представила, отметив, что результаты исследования показали трехкратное увеличение склонности к маниакальному синдрому среди любителей вяленого мяса.

Маниакальный синдром характеризуется проявлением эйфории, гиперактивности и бессонницы. Диетолог считает, что это может быть связано с воздействием нитратов, содержащихся в вяленом мясе, на активность мозга. Из-за этого рекомендуется ограничивать употребление вяленого мяса людям, страдающим биполярным аффективным расстройством.

Однако следует отметить, что полный отказ от мяса не считается обязательным, так как научные исследования не предоставили достаточных данных, подтверждающих точные механизмы взаимодействия между компонентами мяса и психологическими расстройствами, сообщает МедиаПоток.