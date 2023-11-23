Врач сообщила, что правильное хранение мяса предотвращает пищевое отравление

Размораживание мяса и рыбы на кухонном столе или хранение их вместе с другими продуктами представляет опасность для здоровья и может привести к пищевому отравлению. Об этом рассказала врач-токсиколог Диана Канело, сообщает Газета.Ру.

Канело подчеркнула важность раздельного хранения мяса и морепродуктов в холодильнике, чтобы предотвратить попадание патогенных микроорганизмов в другие продукты. Канело также предупредила об опасности размораживания этих продуктов на кухонных столах, отметив, что длительное нахождение продуктов на открытом воздухе повышает вероятность заражения сальмонеллой и золотистым стафилококком. Наиболее безопасным способом размораживания продуктов является использование микроволновой печи.

Врачи также подчеркивают важность тщательного мытья всех продуктов, включая овощи и фрукты. Они также предостерегают от использования одного и того же ножа или разделочной доски для разных видов пищи во избежание перекрестного заражения. Это происходит, когда болезнетворные бактерии переносятся между кухонной утварью и посудой.

Также важно использовать термометр во время приготовления пищи, чтобы убедиться, что пища готовится при правильной температуре. Это необходимо для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые могут вызвать серьезные заболевания.