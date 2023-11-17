Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса

Италия стала первой страной в составе Европейского союза (ЕС), где было принято решение о запрете производства и реализации искусственного мяса, получаемого из стволовых клеток и представляемого в виде продукции фермерских хозяйств.

Законопроект, подписанный министром сельского хозяйства Франческо Лоллобриджидой, был принят Палатой депутатов, за данную инициативу проголосовали 159 депутатов, 53 высказались против, а еще 34 воздержались, сообщает News.Ru.

Этот шаг был предпринят после акции протеста членов ассоциации мелких фермеров "Колдиретти" во время голосования. Партия "Плюс Европа" подчеркнула, что противники искусственного мяса "проявляют невежество", называя сам запрет "антинаучным и антиитальянским". Инцидент произошел между главой "Колдиретти" и лидером партии, требуя вмешательства полиции.