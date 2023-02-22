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  • Опубликована сегодня в 12:01

В МЧС РФ прокомментировали информацию о воздушной тревоге

Сообщения об угрозе ракетных ударов, которые прозвучали в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности. Об этом сообщает МЧС.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают гражданам, что о подобной информации следует узнавать в официальных источниках.

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