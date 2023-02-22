Сообщения об угрозе ракетных ударов, которые прозвучали в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности. Об этом сообщает МЧС.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — отметили в ведомстве.
Спасатели напоминают гражданам, что о подобной информации следует узнавать в официальных источниках.
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Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
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