Сообщения об угрозе ракетных ударов, которые прозвучали в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности. Об этом сообщает МЧС.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают гражданам, что о подобной информации следует узнавать в официальных источниках.