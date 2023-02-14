Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян уходит в отставку. Об этом сообщает РБК.
Кандидатом на этот пост, как утверждают источники издания, является советник министра Даниил Мартынов.
Контракт у Чуприяна заканчивается в марте 2023 года, чиновника предупредили, что продлять его не планируют.
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