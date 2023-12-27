Доктор Корягина: майонезные салаты могут привести к инсульту и инфаркту

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, Наталья Корягина, предупреждает о потенциальных опасностях блюд с большим количеством майонеза на новогоднем столе. Она отмечает, что майонезные салаты, такие как оливье и селёдка под шубой, содержат много жиров и холестерина, что может привести к набору лишнего веса, а также увеличить риск инсульта и инфаркта. Шпроты, по её мнению, могут содержать слишком много соли, ртути и тяжёлых металлов, что вредно для органов.
Доктор советует заменить подобные блюда свежими овощами и фруктами, заправленными оливковым или подсолнечным маслом, а также предлагает включить в меню запечённую курицу и рыбу. Кроме того, она рекомендует избегать мяса и курицы, приготовленных с сыром и майонезом, из-за высокого содержания канцерогенов. Доктор также предупреждает о вреде выпечки и сладостей, рекомендуя употреблять основное праздничное меню не позднее 21:00.
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