В Иркутске на чердаке местной психбольницы обнаружили две майнинговые фермы. Об этом сообщило УМВД по региону.
"На чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восемью машинами для производства криптовалюты", — говорится в сообщении.
Полиция начала проверку по факту обнаружения в учреждении здравоохранения приборов, которые нелегально потребляли электроэнергию.
В Энергодаре зафиксировали мощный взрыв
ГОрод находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
Эксперт прокомментировал перспективы "Артемсоли"
Продукция предприятия будет востребована не только в России, но в странах Африки и Азии.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.