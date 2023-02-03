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  • Опубликована сегодня в 8:57

Майнинг в психушке: В Иркутске обнаружили две нелегальные фермы

В Иркутске на чердаке местной психбольницы обнаружили две майнинговые фермы. Об этом сообщило УМВД по региону.

"На чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восемью машинами для производства криптовалюты", — говорится в сообщении.

Полиция начала проверку по факту обнаружения в учреждении здравоохранения приборов, которые нелегально потребляли электроэнергию.

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