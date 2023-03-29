В подмосковной Балашихе девушка после ссоры с матерью попросила своего знакомого найти исполнителей для убийства. Молодой человек предложил эту "работу" двоим знакомым подросткам за 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Уточняется, что 24 марта девушка и ее знакомый впустили исполнителей в квартиру, где они дожидались прихода матери. Как только женщина вошла в квартиру, один из фигурантов напал на нее и задушил. Подростки вернулись в квартиру ночью спустя два дня и вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам у дома, где впоследствии его обнаружил прохожий.

Всего по делу предъявлено обвинение четверым фигурантам, среди которых два исполнителя убийства, дочь погибшей и ее знакомый.

Отношения детей и родителей являются очень важными для здорового развития ребенка. Эти отношения могут оказать решающее влияние на эмоциональное, психологическое и физическое благополучие ребенка как в детстве, так и во взрослой жизни.