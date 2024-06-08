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На экс-мэра украинского Купянска Мацегору совершено покушение в Старом Осколе
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 1:51

На экс-мэра украинского Купянска Мацегору совершено покушение в Старом Осколе

В Старом Осколе было совершено покушение на бывшего мэра украинского города Купянска Геннадия Мацегору, который в настоящее время занимает должность руководителя ФОК "Георгиевский".

Инцидент произошёл 7 июня возле его дома в микрорайоне Марышкин лог. Геннадий Мацегора был тяжело ранен, и его доставили в Москву спецбортом. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В конце февраля 2022 года Генеральная прокуратура Украины обвинила Геннадия Мацегору в том, что он посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.

Фото: Makarov_PM.jpg/Джонатан Мэллард(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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