В Старом Осколе было совершено покушение на бывшего мэра украинского города Купянска Геннадия Мацегору, который в настоящее время занимает должность руководителя ФОК "Георгиевский".
Инцидент произошёл 7 июня возле его дома в микрорайоне Марышкин лог. Геннадий Мацегора был тяжело ранен, и его доставили в Москву спецбортом. Сейчас за его жизнь борются врачи.
В конце февраля 2022 года Генеральная прокуратура Украины обвинила Геннадия Мацегору в том, что он посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.
Фото: Makarov_PM.jpg/Джонатан Мэллард(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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