Ученые создали новый прочный материал

Ученые из Шотландии, Германии и Швеции добились значительного прогресса в создании сверхпрочных материалов, представив нитриды углерода, приближенные к алмазам по твердости.

Эксперименты, начатые в 1980-х годах, включали воздействие давления до 135 гигапаскалей и высоких температур свыше 1 500 °C на соединения углерода и азота. Результатом стал материал, превосходящий по твердости кубический нитрид бора и обладающий дополнительными свойствами, такими как высокая энергетическая плотность и фотолюминесценция. Этот открытый материал, опубликованный в Advanced Materials, обещает широкое применение в различных промышленных областях в будущем, сообщает Общественная Служба Новостей.