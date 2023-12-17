Ученые создали новый прочный материал

Ученые из Шотландии, Германии и Швеции добились значительного прогресса в создании сверхпрочных материалов, представив нитриды углерода, приближенные к алмазам по твердости.
Эксперименты, начатые в 1980-х годах, включали воздействие давления до 135 гигапаскалей и высоких температур свыше 1 500 °C на соединения углерода и азота. Результатом стал материал, превосходящий по твердости кубический нитрид бора и обладающий дополнительными свойствами, такими как высокая энергетическая плотность и фотолюминесценция. Этот открытый материал, опубликованный в Advanced Materials, обещает широкое применение в различных промышленных областях в будущем, сообщает Общественная Служба Новостей.
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