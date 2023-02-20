Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 74,7588
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 79,6104
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:04

Женщина привязал к кредитному авто двух мастифов и таким образом оборонялась от приставов

В Казани женщина решила напугать приставов, пришедших арестовать ее автомобиль за долги, и привязала к колесам машины двух тибетских мастифов.

"Гражданка купила в кредит автомобиль Skoda Yeti, а свои обязательства перед банком не выполняла. Общая сумма долга перед кредитными организациями составила 1 млн 900 тыс. рублей. Когда судебные приставы пришли арестовать автомобиль, должница привязала к колесам двух тибетских мастифов", — говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Однако пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак и увела их в дом. Иномарка была арестована и изъята.

Мир

Байден приехал в Киев и доказал тем самым, что США являются стороной конфликта на Украине

Российский политолог прокомментировал визит президента США на Украину

Читать полностью

Нидерланды признались в необходимости налаживать отношения с Россией

Россия самая большая по площади страна в мире, поэтому нам придется выстраивать с ней отношения.

Читать полностью

Общество

На военного врача завели дело за отказ принять участие в спецоперации на Украине по личным убеждениям

СК России возбудил уголовное дело по статье "Невыполнение приказа".

Читать полностью

Стали известны итоги премии BAFTA 2023

Явным фаворитом всех критиков оказались две киноленты: "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера и "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны

Читать полностью

Новости