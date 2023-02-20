В Казани женщина решила напугать приставов, пришедших арестовать ее автомобиль за долги, и привязала к колесам машины двух тибетских мастифов.
"Гражданка купила в кредит автомобиль Skoda Yeti, а свои обязательства перед банком не выполняла. Общая сумма долга перед кредитными организациями составила 1 млн 900 тыс. рублей. Когда судебные приставы пришли арестовать автомобиль, должница привязала к колесам двух тибетских мастифов", — говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Однако пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак и увела их в дом. Иномарка была арестована и изъята.
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