В Казани женщина решила напугать приставов, пришедших арестовать ее автомобиль за долги, и привязала к колесам машины двух тибетских мастифов.

"Гражданка купила в кредит автомобиль Skoda Yeti, а свои обязательства перед банком не выполняла. Общая сумма долга перед кредитными организациями составила 1 млн 900 тыс. рублей. Когда судебные приставы пришли арестовать автомобиль, должница привязала к колесам двух тибетских мастифов", — говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Однако пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак и увела их в дом. Иномарка была арестована и изъята.