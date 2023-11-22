Врач Мавричев посоветовал разминать шею для профилактики инсульта

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, и большинство проблем в организме связаны с нарушением доступа крови к внутренним органам. Это означает, что микроциркуляция крови играет ключевую роль в общем здоровье. Врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии, рассказал, что напряжение мышц в шее может быть одной из причин нарушения кровотока, что в конечном итоге может привести к инсульту.

Различные факторы, такие как снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение и нервы, также могут вызвать перенапряжение сосудов и увеличить риск инсульта.

Для профилактики инсульта рекомендуется проводить массаж внутренних органов, который помогает снять напряжение и поддерживает их нормальное функционирование. Также важно заботиться о желудочно-кишечном тракте, очищая организм от токсинов и лишних веществ.

Регулярная разминка болевых точек в шейном отделе может помочь улучшить кровообращение. Мавричев подчеркнул важность максимальной очистки организма от вредных микроорганизмов и шлаков, которые могут затруднить циркуляцию крови.

Стресс также считается фактором, способствующим инсульту. Длительные периоды эмоционального напряжения могут привести к перенапряжению сосудов. Для профилактики инсульта важно предоставлять организму полноценный отдых, включая дыхательные практики, хороший сон, занятия спортом, йогой и другие методы релаксации.