Комсомольская Правда: Анна Попова рекомендует россиянам носить маски в свете роста заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам носить маски в свете роста заболеваемости. Введение обязательного масочного режима зависит от эпидситуации в разных регионах.

Несмотря на стабилизацию в Москве, уровни заболеваемости остаются высокими. Попова подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности, включая ношение масок в общественных местах. Она также отмечает улучшение ответственности граждан по отношению к своему здоровью, сообщает Комсомольская Правда.

Попова утверждает, что ковид остается серьезным, хотя "легким", и рекомендует прививки. Также отмечается прогресс в лечении и средствах профилактики, включая вакцинацию от гриппа: прививлено более 50% населения страны, но продолжается работа по повышению этого процента.