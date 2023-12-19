Комсомольская Правда: Анна Попова рекомендует россиянам носить маски в свете роста заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам носить маски в свете роста заболеваемости. Введение обязательного масочного режима зависит от эпидситуации в разных регионах.
Несмотря на стабилизацию в Москве, уровни заболеваемости остаются высокими. Попова подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности, включая ношение масок в общественных местах. Она также отмечает улучшение ответственности граждан по отношению к своему здоровью, сообщает Комсомольская Правда.
Попова утверждает, что ковид остается серьезным, хотя "легким", и рекомендует прививки. Также отмечается прогресс в лечении и средствах профилактики, включая вакцинацию от гриппа: прививлено более 50% населения страны, но продолжается работа по повышению этого процента.
В США мать помогла дочке выйти из комы удивительным способом
В удивительной истории, рассказанной журналом People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен из штата Мичиган преодолела пятилетнюю кому благодаря уникальному методу ее матери, Пегги Минс. После аварии в сентябре 2017 года, Дженнифер лежала без сознания, но несмотря на это, ее мать регулярно навещала ее, не теряя надежды.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере
Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.
Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом
Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом. Она подчеркнула важность выбора правильной одежды в соответствии с погодой, укрепления иммунитета витаминами и соблюдения гигиенических правил.