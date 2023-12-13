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В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим
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  • Опубликована сегодня в 1:28

В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим

В Китае введен режим обязательного ношения масок в общественных местах из-за быстрого распространения микоплазменной пневмонии, особенно среди детей. Это первый случай введения масочного режима после пандемии COVID-19. Нарушение санитарных норм карается штрафом в 500 юаней или арестом на 10 суток. Дети представляют особую уязвимость, и китайское правительство рекомендует гражданам повторную вакцинацию. Заболевание вызывает серьезные опасения, так как некоторые традиционные антибиотики неэффективны против него.

Симптомы включают кашель, боль в грудной клетке, лихорадку и пятнистую сыпь. Страны предпринимают меры для предотвращения распространения болезни, включая соблюдение гигиенических мер и ношение масок.

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