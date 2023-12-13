В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим

В Китае введен режим обязательного ношения масок в общественных местах из-за быстрого распространения микоплазменной пневмонии, особенно среди детей. Это первый случай введения масочного режима после пандемии COVID-19. Нарушение санитарных норм карается штрафом в 500 юаней или арестом на 10 суток. Дети представляют особую уязвимость, и китайское правительство рекомендует гражданам повторную вакцинацию. Заболевание вызывает серьезные опасения, так как некоторые традиционные антибиотики неэффективны против него.
Симптомы включают кашель, боль в грудной клетке, лихорадку и пятнистую сыпь. Страны предпринимают меры для предотвращения распространения болезни, включая соблюдение гигиенических мер и ношение масок.
Dagens Nyheter: в Швеции учитель поручил школьникам в теории спланировать теракт
В Швеции учитель средней школы был отстранен от должности после того, как поручил ученикам теоретически спланировать террористическую атаку.
Политолог Александр Ломанов: Китай может нанести по Тайваню ядерный удар
Напряженность в Юго-Восточной Азии усиливается из-за предстоящих выборов на Тайване и напряженных отношений с Китаем.
Диетолог Мещерякова рассказала, как быстро сбросить вес к Новому году
Опытный диетолог Татьяна Мещерякова предоставила советы по быстрому и здоровому снижению веса перед Новым годом.
JN: чернослив способствует здоровью костей женщин в постменопаузе
Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что ежедневное употребление чернослива у женщин в постменопаузе может снизить потерю костной массы путем уменьшения определенных маркеров воспаления.