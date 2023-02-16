На линии боевого фронта ВСУ наблюдаются существенные потери, и причина тому - дефицит средств маскировки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики, находящиеся на переднем крае, вынуждены пренебрегать маскировкой, поскольку маскхалаты зимнего образца не выдаются либо [им] дают средства маскировки низкого качества, которые быстро приходят в негодность"
Он также добавил, что просьба украинских солдат приобрести средства маскировки закончилась призывом со стороны командования приобрести снаряжение за собственный счёт "передовиков".
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