На линии боевого фронта ВСУ наблюдаются существенные потери, и причина тому - дефицит средств маскировки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Украинские боевики, находящиеся на переднем крае, вынуждены пренебрегать маскировкой, поскольку маскхалаты зимнего образца не выдаются либо [им] дают средства маскировки низкого качества, которые быстро приходят в негодность"

Он также добавил, что просьба украинских солдат приобрести средства маскировки закончилась призывом со стороны командования приобрести снаряжение за собственный счёт "передовиков".