Свыше 1000 экспертов в сфере искусственного интеллекта, в том числе глава компании Tesla Илон Маск, призвали приостановить обучение нейросетей, так как этот неконтролируемый процесс может представлять угрозу для человечества. Открытое письмо было опубликовано на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute.

Подписавшие обращения просят приостановить указанный процесс по меньшей мере на шесть месяцев для ИИ, более мощного, чем GPT-4. В случае если это не представляется возможным, то в вмешаться должны правительства.

Пауза необходима для того, чтобы специалисты в этой области разработали протоколы безопасности.

Кроме того, подписанты требуют создать регулирующие органы, которые контролировали бы вопросы, связанные с ИИ.