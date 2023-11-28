ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа, чтобы увидеть последствия атак от Израиля

Палестинская радикальная группировка ХАМАС призвала американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.
Хамдан заявил, что такой визит необходим, чтобы Илон Маск мог своими глазами увидеть "размеры трагедии, устроенной оккупантами в отношении нашего народа в секторе Газа".
"Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он мог осознать масштабы трагедии, устроенной оккупантами (Израилем — прим. ТАСС) в отношении нашего народа в [секторе] Газа", — приводит его слова телеканал Al Jazeera.
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