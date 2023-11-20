Известный миллиардер Илон Маск активно отвечает на обвинения в антисемитизме, которые опубликовали некоторые СМИ. На своей странице в социальной сети он озвучил, что все эти мнения - фальшивка.
- В СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит, - рассказал миллиардер. - Нет ничего более далекого от правды.
Также Маск объявил свою позицию желанием сделать будущее процветающим для всех, вне зависимости от национальности, а человечеству желает только лучшего.
Такие обвинения далеко не первые. Ранее Маск согласился с комментарием о том, что еврейские сообщества не менее агрессивны по отношению к другим верам. После этого на предпринимателя обрушился шквал критики.
Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом
Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.
Bloomberg: Доллар за 85 рублей – справедливо
Как предсказывают авторы статьи, возможно ослабление российской валюты.
Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых
Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками
Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.