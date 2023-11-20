Известный миллиардер Илон Маск активно отвечает на обвинения в антисемитизме, которые опубликовали некоторые СМИ. На своей странице в социальной сети он озвучил, что все эти мнения - фальшивка.

- В СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит, - рассказал миллиардер. - Нет ничего более далекого от правды.

Также Маск объявил свою позицию желанием сделать будущее процветающим для всех, вне зависимости от национальности, а человечеству желает только лучшего.

Такие обвинения далеко не первые. Ранее Маск согласился с комментарием о том, что еврейские сообщества не менее агрессивны по отношению к другим верам. После этого на предпринимателя обрушился шквал критики.