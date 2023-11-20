Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 5:15

Маск: Обвинения в антисемитизме – ложь

Известный миллиардер Илон Маск активно отвечает на обвинения в антисемитизме, которые опубликовали некоторые СМИ. На своей странице в социальной сети он озвучил, что все эти мнения - фальшивка.

- В СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит, - рассказал миллиардер. - Нет ничего более далекого от правды.

Также Маск объявил свою позицию желанием сделать будущее процветающим для всех, вне зависимости от национальности, а человечеству желает только лучшего.

Такие обвинения далеко не первые. Ранее Маск согласился с комментарием о том, что еврейские сообщества не менее агрессивны по отношению к другим верам. После этого на предпринимателя обрушился шквал критики.

Мир

Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом

Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом

Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.

Читать полностью
Bloomberg: Доллар за 85 рублей – справедливо

Bloomberg: Доллар за 85 рублей – справедливо

Как предсказывают авторы статьи, возможно ослабление российской валюты.

Читать полностью

Общество

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.

Читать полностью
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.

Читать полностью

Новости