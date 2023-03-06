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  • Опубликована сегодня в 15:50

Продажи новых авто и LCV в России в феврале упали на 62,1%

Количество проданных машин в России за февраль 2023 года составило 41 851 моделей, что на 62,1% ниже показателя этого же месяца прошлого года. На данный момент речь идет о новых легковых автомобилях и LCV (легких коммерческих автомобилях). Этой информацией поделилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"Февраль 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль"

Известно, что процент купленных машин за период с января по февраль 2023 года в РФ по сранвнению с тем же промежутком 2022 года упал на 62,5%, а число машин составило 74,3 тысячи моделей.

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