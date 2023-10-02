Суд взыскал с Mash 350 тыс. рублей по иску Крида за пост о неоплаченных налогах

Савеловский суд Москвы решил взыскать с телеграм-канала Mash сумму в 350 тысяч рублей в связи с иском, поданном певцом Егором Кридом (настоящая фамилия — Булаткин). Иск был подан из-за публикации, утверждающей, что Крид связан с неуплатой налогов. Сообщение об этом появилось в пресс-службе суда, которая предоставила информацию ТАСС.

Решение суда подразумевает частичное удовлетворение иска Булаткина, который призвал суд оценить публикацию на канале Mash, заявив, что она не соответствует действительности. Суд также вынес решение о запрете распространения указанных сведений и о том, чтобы опровергнуть их в течение 10 дней после окончательного вступления решения в законную силу. Кроме того, суд признал, что следует взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также государственную пошлину в размере 900 рублей.

По первоначальному иску певец требовал 1 миллион рублей с телеграм-канала Mash.

Из документов дела, на которые ссылается ТАСС, видно, что поводом для подачи иска стал пост на канале Mash от 29 апреля текущего года. В нем утверждается, что Крид якобы попал в "черный список" МВД, где перечислены блогеры и известные личности, подлежащие проверке в отношении неуплаты налогов и отмывания средств.

Это уже второй иск певца Крида к телеграм-каналу Mash. Первый был подан в июне этого года, в котором он требовал взыскать с канала 4 миллиона рублей. Этот иск связан с новостью о предполагаемом получении певцом гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном". Случай также находится на рассмотрении в Савеловском суде.