Несмотря на большие потери в технике и личном составе ВСУ продолжают удерживать Марьинку. В этот район ВСУ перебрасывают новые резервы, но освобождение города. Отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На марьинском направлении противник упирается всеми силами. У нас были предпосылки, что освободить город получится раньше Артемовска. Но не получилось", — сказал Пушилин.
Марьинка находится примерно в километре от столицы ДНР. В городе расположены значительные силы ВСУ. Это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Эксперт объяснил перестановки во властных кругах Украины
Клановая борьба "сбрасывает за борт" отдельных людей. В принципе, это нормально.
Цены на газ впервые за долгое время опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров
Падения цен на газ связывают с потеплением в Европе и заполненными под завязку хранилищами голубого топлива.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.