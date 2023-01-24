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  • Опубликована сегодня в 10:47

Держаться Марьинку любой ценой: ВСУ получили приказ сохранить позиции в пригороде Донецка

Несмотря на большие потери в технике и личном составе ВСУ продолжают удерживать Марьинку. В этот район ВСУ перебрасывают новые резервы, но освобождение города. Отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На марьинском направлении противник упирается всеми силами. У нас были предпосылки, что освободить город получится раньше Артемовска. Но не получилось", — сказал Пушилин.

Марьинка находится примерно в километре от столицы ДНР. В городе расположены значительные силы ВСУ. Это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

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