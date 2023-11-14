Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию

Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды. Интересно, что ИИ способен автономно выбирать оптимальные вещества для создания катализаторов, основываясь на доступных рудах, сообщает Аргументы И Факты.

Этот подход, по мнению ученых, может решить ключевую проблему будущей колонизации Марса — дефицит кислорода, необходимого для нормальной жизнедеятельности поселений.

Последние исследования указывают на наличие значительных запасов воды под поверхностью Красной планеты, которую можно использовать для производства необходимого кислорода. Однако для этого требуются катализаторы, доставка которых с Земли обходится крайне затратно.

В данном случае специально обученный искусственный интеллект решает эту проблему, анализируя местные руды, выбирая подходящие вещества и используя их для создания катализаторов без необходимости в человеческом вмешательстве или контроле.

Один из авторов исследования, профессор Цзян Цзюнь, отмечает:

"В будущем люди смогут создать на Марсе кислородную фабрику с использованием искусственного интеллекта. Эта прорывная технология приближает нас к осуществлению мечты о жизни на Марсе".