В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами

Предложение по законопроекту было опубликовано в электронной базе данных Государственной Думы. Законопроект предлагает ввести минимальное требование о двухлетнем браке с гражданином России при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для того, чтобы иметь право на получение временного вида на жительство по упрощенной процедуре.
Кроме того, депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул предложение запретить физическим лицам из недружественных государств владеть акциями или долями участия в компаниях, ответственных за управление СМИ. Копия этого письма, адресованного главе Министерства финансов Максуту Шадаеву, имеется в распоряжении RT.
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