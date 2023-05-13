Разгильдяйство и отсутствие образования: Марков о появлении скандальной проекции ко Дню Победы в Петербурге

Причиной появления световой проекции с изображением солдата вермахта в День Победы на Троицком мосту и некоторых зданиях в Петербурге могло стать обычное разгильдяйство и отсутствие образования у пиарщиков Смольного. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
Комментируя вызвавшую широкий резонанс ситуацию, он подчеркнул, что подобное происходило и раньше.
"Это повторяется уже многократно, когда пиарщики берут из интернета какие-то понравившиеся им фото. Происходит это, потому что плохо работают, недостаточная компетентность, плохое образование у людей. Конечно, это плохо. Это обычное разгильдяйство", — заявил политолог в беседе с Pravda.Ru.
Представитель движения "Питер читает" ранее пояснил, что изображение солдата и его семьи было сгенерировано при помощи нейросети. Но жителей Петербурга не устроило такое оправдание и они обратились в Следственный комитет РФ с обращением, чтобы ведомство разобралось во всех обстоятельствах. Если организаторы признают вину, им грозит до четырех лет лишения свободы.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что досадная ошибка была допущена сотрудниками Комитета по печати Смольного. По мнению общественника Владимира Соловейчика, во всем виновата безалаберность чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым на фоне существующего во власти "бардака". В Смольном пока никак не прокомментировали инцидент.
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