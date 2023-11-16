Wildberries внесла изменения в условия взаимоотношений с покупателями и продавцами после проведения проверки Генеральной прокуратурой. Как сообщается в пресс-релизе, компания внесла изменения в около двадцати положениях, регулирующих отношения на своем маркетплейсе, сообщает РИА Новости.
В ходе проверки, проведенной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, была проведена юридическая оценка правил пользования онлайн-торговой площадкой ООО "Вайлдберриз". В результате надзорных мероприятий компания внесла изменения в приблизительно 20 положений, регулирующих отношения между маркетплейсом, продавцами и покупателями.
Нововведения включают в себя положение, согласно которому покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а моментом возврата продукции считается момент отказа от нее. Теперь срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.
Кроме того, право покупателя отказаться от продукции, включая технически сложные устройства, теперь фиксировано, а сроки рассмотрения претензий о замене товара сокращены.
Wildberries в настоящее время тестирует новый функционал программного обеспечения, который позволяет отменять заказ через личный кабинет. При этом получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в зависимости от различных условий, таких как низкая доля выкупа покупателем, большое расстояние транспортировки и особенности товаров.
Одним из важных результатов проверки Генпрокуратуры компания считает признание платной обратной доставки возвращенной продукции, что согласуется с законодательством о защите прав потребителей. В Wildberries утверждают, что это поможет сократить логистические издержки продавцов, поддерживать низкие цены на маркетплейсе и обеспечивать сохранение потребительских свойств товара.
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