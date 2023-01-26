Российские конструкторы подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения натовских танков Abrams и Leopard. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

По его словам, Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки и другие машины за счет электронного каталога в системе управления с образами техники противника.

Как стало известно, на боевой модуль "Маркера" могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы, которые считаются самым эффективным средством борьбы с современными танками.