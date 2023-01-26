Российские конструкторы подготовят боевой вариант робота "Маркер" для уничтожения натовских танков Abrams и Leopard. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.
По его словам, Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки и другие машины за счет электронного каталога в системе управления с образами техники противника.
Как стало известно, на боевой модуль "Маркера" могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы, которые считаются самым эффективным средством борьбы с современными танками.
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Вслед за танками Украина рассчитывает получить еще более мощное вооружения для весеннего контрнаступления.
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По предварительным данным, атаку противника можно ожидать в конце марта - начале апреля этого года.
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