Снос многоэтажек, разрушенных в Мариуполе в ходе боевых действий, планируется закончить в этом году. Об этом заявил мэр города Олег Моргун.

По словам градоначальника, в списке домов, которые определены к сносу, значится более 400 строений, при этом 287 уже снесли.

"В списке есть дома разной высотности, начиная с двухэтажных и заканчивая 9- и 10-этажными строениями", — сказал Моргун.

В мэрии подчеркнули, что окончательная цифра меняется, потому что иногда при начале сноса выясняется, что дом еще можно отремонтировать. Или наоборот, при начале капитального ремонта пострадавшего дома оказывается, что он не пригоден к дальнейшей эксплуатации.