Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин объяснил, с чем связаны перестановки в администрации Мариуполя.
По его словам, в Мариуполе начинается новый этап, связанный с масштабными восстановительными работами, поэтому ему понадобятся управленцы с другим подходом и уровнем персональной ответственности.
Известно, что накануне Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района ДНР Олег Моргун.
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