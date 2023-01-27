Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин объяснил, с чем связаны перестановки в администрации Мариуполя.

По его словам, в Мариуполе начинается новый этап, связанный с масштабными восстановительными работами, поэтому ему понадобятся управленцы с другим подходом и уровнем персональной ответственности.

Известно, что накануне Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района ДНР Олег Моргун.