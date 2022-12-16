"В Смольном совсем уже берега попутали?": журналист Манукян высказался об отказе правительства Петербурга помочь с похоронами героя СВО

Журналиста и блогера Вадима Манукяна возмутило решение петербургских властей отказать в захоронении героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова.

СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов, наряду с другими чиновниками Смольного, отказались признавать бойцов ЧВК "Вагнер" участниками специальной военной операции. Манукян задался вопросом о вменяемости городского правительства.

"А что в Смольном совсем уже берега попутали? Их разум вообще отказывается воспринимать существующую действительность?" — недоумевает журналист.

Он подчеркнул, что специальная военная операция длится уже 10 месяцев, и нет никаких оснований для помех захоронению героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер". Решение Смольного он назвал "крючкотворством и волокитой", подытожив, что эти проявления бюрократической системы в Петербурге еще "изживать и изживать".

Ранее представитель "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой объяснить, почему петербургские чиновники отказываются признавать бойцов ЧВК "Вагнер" участниками специальной военной операции.