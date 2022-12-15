Журналист Манукян считает отказ Беглова похоронить героя СВО в Петербурге серьезной ошибкой

Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал разразившийся в Петербурге скандал, связанный с отказом Смольного в захоронении героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. По словам блогера, грош цена всем, кто занимается крючкотворством и волокитой в данной ситуации.
Накануне СМИ писали, что власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым препятствуют захоронению погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. В правительстве города не признают бойцов ЧВК "Вагнер" участниками СВО.
Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал ситуацию. Он задается вопросом, не перестали ли в Смольном воспринимать существую действительность.
"А что в Смольном совсем уже берега попутали?" - недоумевает блогер.
По мнению журналиста, в столь непростое время никакие формальности не должны препятствовать захоронению героя СВО. Манукян заявил, что грош цена тем, кто занимается крючкотворством и волокитой в таком вопросе.
"Шел 10 месяц СВО, а они там из-за каких-то формальностей не могут похоронить достойно с почестями героического бойца "Вагнера"?" — указал Манукян.
Ранее журналисты рассказали, что представители "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему в Смольном не признают бойцов ЧВК "Вагнер" участниками специальной военной операции.
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь: Пригожин объяснил принципы работы ЧВК "Вагнер"
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал правило ЧВК "Вагнер" при взятии новых территорий. Он отметил, что не стоит говорить об успехах минимум один день.
Помогли парни из ЧВК "Вагнер": бизнесмен Пригожин встретил освобожденного из украинского плена священника Павленко
На территорию России возвращен похищенный СБУ священник из Лисичанска Андрей Павленко. Также на родину вернулись тела двух погибших пилотов ЧВК "Вагнер".
Губернатор Ростовской области пообщался с юными казаками на уроке мужества
На Дону в мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" прошёл урок мужества с участием воспитанников казачьих корпусов.
Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов
Петербуржцы продолжают жаловаться на неэффективность работы коммунальных служб в снегоуборке.