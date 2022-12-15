Журналист Манукян считает отказ Беглова похоронить героя СВО в Петербурге серьезной ошибкой

Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал разразившийся в Петербурге скандал, связанный с отказом Смольного в захоронении героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. По словам блогера, грош цена всем, кто занимается крючкотворством и волокитой в данной ситуации.

Накануне СМИ писали, что власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым препятствуют захоронению погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. В правительстве города не признают бойцов ЧВК "Вагнер" участниками СВО.

Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал ситуацию. Он задается вопросом, не перестали ли в Смольном воспринимать существую действительность.

"А что в Смольном совсем уже берега попутали?" - недоумевает блогер.

По мнению журналиста, в столь непростое время никакие формальности не должны препятствовать захоронению героя СВО. Манукян заявил, что грош цена тем, кто занимается крючкотворством и волокитой в таком вопросе.

"Шел 10 месяц СВО, а они там из-за каких-то формальностей не могут похоронить достойно с почестями героического бойца "Вагнера"?" — указал Манукян.

Ранее журналисты рассказали, что представители "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему в Смольном не признают бойцов ЧВК "Вагнер" участниками специальной военной операции.