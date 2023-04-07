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  • Опубликована сегодня в 12:53

Американский банкир назвал Зеленского манипулятором

Крупнейшая американская кредитная организация Bank of America Securities провела онлайн конференцию по вопросам геополитических возможностей США, передает РИА "Новости".

По информации Financial Times, во время конференции глава отдела международных отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан критически выразился в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал Зеленского "мастерским манипулятором и имитатором", а также сообщил о серьезных опасениях, которые вызывает он у администрации США.

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