В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщило Минобороны КНР.
"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении, передает РИА "Новости".
Напомним, в конце февраля в Индийском океане прошли совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Маневры продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.
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