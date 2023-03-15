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  • Опубликована сегодня в 10:47

В Средиземном море начались учения "Пояс морской безопасности" с участием ВМС России, Китая и Ирана

В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщило Минобороны КНР.

"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении, передает РИА "Новости".

Напомним, в конце февраля в Индийском океане прошли совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Маневры продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.

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