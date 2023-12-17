Генетик Левина рассказала, что мандарины не следует безраздумно употреблять всем

Генетик Алина Левина рассказала, что мандарины, несмотря на их полезные свойства, не всегда подходят всем. В них содержится витамин С, важный для иммунитета, но его количество невелико по сравнению с другими продуктами. Также в мандаринах есть витамин А, фолиевая кислота, калий, клетчатка и антиоксиданты, что положительно влияет на зрение, иммунитет, сердечный ритм и общее здоровье.
Однако есть ограничения. Людям с язвой желудка, гастритом с повышенной кислотностью, гепатитом, холециститом, нефритом и аллергией на цитрусовые лучше воздержаться от употребления мандаринов.
Врачи рекомендуют съедать пять порций фруктов в день, и мандарины могут быть частью этого рациона, удовлетворяя потребности витаминов без вреда для фигуры. При выборе фруктов следует обращать внимание на качество кожуры. Мандарины могут храниться от 5 до 7 дней при комнатной температуре или до 2 недель в холодильнике, сообщает Российская Газета.
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