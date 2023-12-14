Гастроэнтеролог: краткосрочные переедания мандаринов не нанесут вред здоровью

Гастроэнтеролог Яна Картаева подчеркнула, что точное количество мандаринов, не вредящих здоровью, зависит от индивидуальных особенностей. Она утверждает, что нет строгой количественной нормы, но рекомендует соблюдать дневную норму клетчатки, что составляет не менее 400 г фруктов и овощей или 5-6 порций.

Краткосрочные переедания мандаринами, даже если они составляют всю дневную норму, с высокой вероятностью не навредят здоровью. Врач подчеркнула, что каждый человек имеет свою индивидуальную "норму" из-за особенностей здоровья, и рекомендует следить за своими ощущениями после употребления мандаринов, чтобы определить оптимальное количество для себя, сообщает Газета.Ру.