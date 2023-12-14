Гастроэнтеролог: краткосрочные переедания мандаринов не нанесут вред здоровью

Гастроэнтеролог Яна Картаева подчеркнула, что точное количество мандаринов, не вредящих здоровью, зависит от индивидуальных особенностей. Она утверждает, что нет строгой количественной нормы, но рекомендует соблюдать дневную норму клетчатки, что составляет не менее 400 г фруктов и овощей или 5-6 порций.
Краткосрочные переедания мандаринами, даже если они составляют всю дневную норму, с высокой вероятностью не навредят здоровью. Врач подчеркнула, что каждый человек имеет свою индивидуальную "норму" из-за особенностей здоровья, и рекомендует следить за своими ощущениями после употребления мандаринов, чтобы определить оптимальное количество для себя, сообщает Газета.Ру.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.