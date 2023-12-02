Эндокринолог Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов из-за их потенциального воздействия на кислотность желудочного сока. Она рекомендует употреблять мандарины с предосторожностью, обращая внимание на возможное повышение кислотности.
Несмотря на это, она выделяет полезные свойства мандаринов, богатых витаминами А и С, жаропонижающим эффектом и наличием антиоксиданта гесперидина. Врач предостерегает от возможных аллергических реакций и советует не употреблять более пяти мандаринов в день, особенно после основного приема пищи, сообщает Правда.Ру.
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