Эндокринолог Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов из-за их потенциального воздействия на кислотность желудочного сока. Она рекомендует употреблять мандарины с предосторожностью, обращая внимание на возможное повышение кислотности.

Несмотря на это, она выделяет полезные свойства мандаринов, богатых витаминами А и С, жаропонижающим эффектом и наличием антиоксиданта гесперидина. Врач предостерегает от возможных аллергических реакций и советует не употреблять более пяти мандаринов в день, особенно после основного приема пищи, сообщает Правда.Ру.