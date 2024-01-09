Россиянин пойман за пять попыток украсть мандарин из магазина

В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин.

Инцидент произошел в супермаркете на Ударной улице. По данным представителей организации, россиянин за один день четыре раза появлялся в магазине, где пытался похитить один мандарин. В каждый из этих случаев его задерживали.

"На пятой попытке воришка смог пересечь линию касс, но его радость быстро исчезла — охранники задержали его", — гласит сообщение.

После задержания с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили. На данный момент неизвестны мотивы поступков россиянина. Отмечается, что после инцидента он больше не появлялся в указанном супермаркете.

Ранее в Новосибирске мужчина запер ребенка в холодильнике за то, что тот обнаружил просроченный товар на прилавке.