Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.01.2024 : 90,404
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.01.2024 : 98,9825
Россиянин пойман за пять попыток украсть мандарин из магазина
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:26

Россиянин пойман за пять попыток украсть мандарин из магазина

В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин.

Инцидент произошел в супермаркете на Ударной улице. По данным представителей организации, россиянин за один день четыре раза появлялся в магазине, где пытался похитить один мандарин. В каждый из этих случаев его задерживали.

"На пятой попытке воришка смог пересечь линию касс, но его радость быстро исчезла — охранники задержали его", — гласит сообщение.

После задержания с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили. На данный момент неизвестны мотивы поступков россиянина. Отмечается, что после инцидента он больше не появлялся в указанном супермаркете.

Ранее в Новосибирске мужчина запер ребенка в холодильнике за то, что тот обнаружил просроченный товар на прилавке.

Мир

Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем

Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем

П﻿резидент Сербии Александр Вучич заявил, что для продолжения развития страны необходимы значительные изменения во всех областях жизни.

Читать полностью
Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5

Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5

Японский технологический гигант Sony и производитель автомобилей Honda представили свой совместный проект — электрический седан Afeela.

Читать полностью

Общество

Ученые нашли новый метод побороть старость организма

Ученые нашли новый метод побороть старость организма

Новое открытие в области молекулярной биологии может изменить наше представление о процессах старения.

Читать полностью
На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.

Читать полностью

Новости