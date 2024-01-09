Россиянин пойман за пять попыток украсть мандарин из магазина

В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин.
Инцидент произошел в супермаркете на Ударной улице. По данным представителей организации, россиянин за один день четыре раза появлялся в магазине, где пытался похитить один мандарин. В каждый из этих случаев его задерживали.
"На пятой попытке воришка смог пересечь линию касс, но его радость быстро исчезла — охранники задержали его", — гласит сообщение.
После задержания с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили. На данный момент неизвестны мотивы поступков россиянина. Отмечается, что после инцидента он больше не появлялся в указанном супермаркете.
Ранее в Новосибирске мужчина запер ребенка в холодильнике за то, что тот обнаружил просроченный товар на прилавке.
Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для продолжения развития страны необходимы значительные изменения во всех областях жизни.
Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5
Японский технологический гигант Sony и производитель автомобилей Honda представили свой совместный проект — электрический седан Afeela.
Ученые нашли новый метод побороть старость организма
Новое открытие в области молекулярной биологии может изменить наше представление о процессах старения.
На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных
Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.