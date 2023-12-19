Мужчина из Балашихи употребивший 1000 банок энергетических напитков в течение года, был спасен благодаря оперативным действиям врачей. Страдая острой болью, вызванной осложнениями острого панкреатита, пациент обратился в больницу.
В ходе операции специалистам пришлось бороться с гнойными осложнениями, а также выявить проблемы с почками, легкими и сердцем. Несмотря на сложности, двухнедельное интенсивное лечение позволило врачам сохранить жизнь пациента, который теперь вынужден придерживаться диеты для нормализации работы своего организма.
Time: Запад не собирался поставлять Киеву оружие для превосходства над Россией
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