В Подмосковье врачам удалось спасти мужчину, который выпил 1000 банок энергетиков

Мужчина из Балашихи употребивший 1000 банок энергетических напитков в течение года, был спасен благодаря оперативным действиям врачей. Страдая острой болью, вызванной осложнениями острого панкреатита, пациент обратился в больницу.

В ходе операции специалистам пришлось бороться с гнойными осложнениями, а также выявить проблемы с почками, легкими и сердцем. Несмотря на сложности, двухнедельное интенсивное лечение позволило врачам сохранить жизнь пациента, который теперь вынужден придерживаться диеты для нормализации работы своего организма.