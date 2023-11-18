Британские ученые готовятся к проведению эксперимента по возрождению шерстистых мамонтов

Британские ученые из биотехнологической компании Coloccal Biosciences готовятся к проведению эксперимента по возрождению шерстистых мамонтов с использованием ДНК. Планы включают в себя возможность получения первого детеныша уже к 2028 году, сообщает Правда.Ру.
По информации из таблоида, ученые намерены скрестить генетический материал шерстистых мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте, с ДНК азиатских слонов. Хотя подробности процесса пока не раскрываются, представители компании отмечают, что на определенном этапе эмбрион мамонта может быть вживлен в организм суррогатной слонихи.
Генеральный директор компании Coloccal Biosciences утверждает, что результатом будет "очень харизматичное существо" с холодостойкими свойствами шерстистого мамонта.
В утопичном сценарии ученые предвидят выпуск родившихся мамонтов в условия тундры, где, по их мнению, они смогут успешно восстановить свой дикий облик.
Слоган проекта звучит обещающе: "Возвращение шерстистого мамонта — возвращение лучшей Земли."
Тем не менее, не все в научном сообществе разделяют этот энтузиазм. Многие биологи считают, что введение нового вида в существующую экосистему может вызвать дисбаланс.
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