Молодой женщине с раком желудка провели успешную операцию по удалению метастазов в позвоночнике

Этим летом молодая женщина впервые почувствовала недомогание, когда у нее начали болеть ноги. В начале она принимала обезболивающие, думая, что это связано с воспалением мышц, однако причина оказалась более серьезной.

Месяц назад у женщины внезапно отказали ноги, и ее госпитализировали в одну из городских больниц. После проведенного обследования ей был поставлен диагноз, который был полной неожиданностью: рак желудка. Болезнь уже находилась в поздней стадии с метастазами, распространившимися на позвоночник. Это вызвало сильные боли и паралич ног.

Женщину отправили на операцию в Российский нейрохирургический институт имени Поленова, филиал Центра Алмазова. По словам Александра Назарова, заведующего нейрохирургическим отделением, молодая пациентка была доставлена в институт в крайне тяжелом состоянии. Ее ноги не поддавались движению, а в руках была слабость.

"Метастазы были локализованы в шейном и грудном отделах позвоночника, вызывая сдавление спинного мозга. Мы провели микрохирургическую декомпрессию спинного мозга, удалили метастазы из шестого шейного и второго грудного позвонков, и обеспечили стабилизацию пораженных сегментов", - пояснил Александр Назаров.

В результате операции было удалено два пораженных позвонка, и проведено протезирование, все сделали за один этап. По информации из Центра Алмазова, вскоре после операции женщина смогла начать двигать руками и ногами, садиться на кровати, и даже начала делать первые шаги с помощью ходунков. Несмотря на успешную операцию, ей предстоит длительное лечение, включая лучевую и химиотерапию. Но молодая мама четверых детей не собирается сдаваться.