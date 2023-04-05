Малком может покинуть Зенит ради еврокубков

Форвард Зенита Малком может оставить команду после окончания сезона, чтобы принять участие в европейских кубках. Бразильский игрок перешел в петербургский клуб из "Барселоны" в 2019 году.
"Я думаю, что у меня был хороший сезон и я показал отличные результаты. Теперь я могу думать о возможности играть в еврокубках. Сейчас главное - стать чемпионами с Зенитом, а потом посмотрим, что будет дальше", - сказал бразилец, недавно получивший российский паспорт.
За время своего пребывания в Зените Малком стал трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка и однажды выиграл Кубок России. В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Российской премьер-лиге и забил 16 голов.
Рябков: Россия и США находятся в стадии горячего конфликта
Отношения между странами потерпели крах
Макрон: Китай может повлиять на России в урегулировании конфликта на Украине
Президент Франции находится в Китае с трехдневным визитом
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.