Малком может покинуть Зенит ради еврокубков

Форвард Зенита Малком может оставить команду после окончания сезона, чтобы принять участие в европейских кубках. Бразильский игрок перешел в петербургский клуб из "Барселоны" в 2019 году.

"Я думаю, что у меня был хороший сезон и я показал отличные результаты. Теперь я могу думать о возможности играть в еврокубках. Сейчас главное - стать чемпионами с Зенитом, а потом посмотрим, что будет дальше", - сказал бразилец, недавно получивший российский паспорт.

За время своего пребывания в Зените Малком стал трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка и однажды выиграл Кубок России. В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Российской премьер-лиге и забил 16 голов.