Повстанцы из CSP оставили захваченный накануне город Лере в Мали

Повстанцы из коалиции Постоянный стратегический состав (CSP), включающей в себя вооруженные группы туарегов, решили покинуть город Лере в центральной части Мали, который они захватили накануне, по информации радиостанции RFI. Они приняли такое решение из-за опасений по поводу возможной контратаки со стороны регулярных вооруженных сил Мали.

Повстанцы смогли захватить два армейских лагеря в Лере после двухчасового боя 17 сентября. С наступлением нового дня командование Вооруженных сил Мали начало перебрасывать дополнительные силы в район Лере. В этой обстановке повстанцы решили временно покинуть город, чтобы избежать прямого столкновения с регулярными войсками. На данный момент нет информации о том, вошли ли малийские регулярные части в город.

Коалиция CSP объединяет две туарегские структуры: "Координацию движений Азавада" и "Платформу движений Алжира 14 июня 2014 года". В 2015 году в Алжире было подписано соглашение между повстанцами-туарегами и малийскими властями, завершившее боевые действия на севере и востоке Мали, где проживает туарегская община. Соглашение предусматривает расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.