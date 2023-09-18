RFI: Террористы-смертники в Мали используют автомобили и трехколесные мотоциклы

Увеличенный риск террористических нападений с использованием террористами-смертниками средств транспорта, таких как автомобили и трехколесные мотоциклы, отмечен в столице Мали Бамако и ее прилегающих районах, согласно секретному документу, предоставленному радиостанции RFI и принадлежащему генштабу малийских вооруженных сил.

В документе, отправленном начальником генштаба Мали генералом Умаром Диарра своим подчиненным в начале сентября, указано следующее: "Согласно полученным разведданным, существует повышенный риск нападений камикадзе в Бамако и его округе при помощи автомобилей, трехколесных мотоциклов и других подобных средств транспорта."

Генерал Диарра призвал военных, жандармерию и спецслужбы усилить меры безопасности внутри военных баз и систематически проверять все транспортные средства, включая мототакси.

Ранее временный президент Мали Ассими Гоита объявил о подписании хартии о создании организации коллективной обороны в регионе Сахель, включающем Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Согласно хартии, нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников рассматривается как агрессия против всех сторон, и это потребует их помощи на индивидуальной или коллективной основе, включая возможное применение военной силы.

Историческая зона Липтако-Гурма, на грани Буркина-Фасо, Мали и Нигера, в настоящее время является районом действия радикальных вооруженных группировок. Все три из этих государств находятся под властью военных режимов, установленных в результате государственных переворотов.