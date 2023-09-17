Мали: "Идут бои" - две группировки захватили военные лагеря армии страны

В городе Лере, расположенном в Мали, вооруженные группировки захватили два военных лагеря, и бои продолжаются, по информации, представленной армией этой страны.
Армия Мали официально сообщила:
"Мы незамедлительно сообщаем … о нападении на лагеря армии Мали в районе Лере. В настоящее время идут бои". Эта информация была опубликована в официальном сообщении армии на платформе X (предшественник Twitter).
По данным армии, две вооруженные группы совершили нападение на лагеря в Лере в воскресенье в 15:30 местного времени (18:30 по московскому времени). Агентство Франс Пресс, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает, что имеются данные о погибших в ходе столкновений, но точное число жертв пока остается неизвестным.
"Мы ожидаем приход дополнительных сил, но на данный момент лагеря находятся под контролем вооруженных группировок", — сказал анонимный чиновник, процитированный агентством.
Партия Пашиняна не набирает большинства на выборах в Ереване
Партия "Гражданский договор" под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась на первом месте после подсчета около 27% голосов на выборах в Совет старейшин (парламент) города Еревана
Reuters: Страны ЕС обсудят зависимость Евросоюза от Китая из-за литий-ионных аккумуляторов
Лидеры стран, входящих в Европейский союз (ЕС), выразили намерение обсудить сокращение зависимости от батарей и литий-ионных аккумуляторов, поставляемых из Китая.
В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan
Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan
103,5 миллиона рублей принесла лента "После. Навсегда" в российском кинопрокате
В кинопрокате России лента "После. Навсегда" из США стала абсолютным лидером, принеся за прошедший уик-энд 103,5 миллиона рублей, согласно данным портала Kinobusiness за период с 14 по 17 сентября.