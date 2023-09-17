Мали: "Идут бои" - две группировки захватили военные лагеря армии страны

В городе Лере, расположенном в Мали, вооруженные группировки захватили два военных лагеря, и бои продолжаются, по информации, представленной армией этой страны.

Армия Мали официально сообщила:

"Мы незамедлительно сообщаем … о нападении на лагеря армии Мали в районе Лере. В настоящее время идут бои". Эта информация была опубликована в официальном сообщении армии на платформе X (предшественник Twitter).

По данным армии, две вооруженные группы совершили нападение на лагеря в Лере в воскресенье в 15:30 местного времени (18:30 по московскому времени). Агентство Франс Пресс, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает, что имеются данные о погибших в ходе столкновений, но точное число жертв пока остается неизвестным.