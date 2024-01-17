Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми не хотят связываться автосервисы

Эксперты в автомобильной индустрии выявили ряд технических проблем, при решении которых автосервисы часто проявляют неохоту. Проблема заключается в том, что некоторые виды ремонтных работ не приносят достаточной прибыли автомастерским.

Этот подход объясняется тем, что оплата за ремонт часто осуществляется в соответствии с нормочасами, делая мастеров малозаинтересованными в выполнении некоторых работ, таких как смазка и шприцевание деталей. Например, у внедорожника Toyota Land Cruiser с рамной конструкцией кузова существует множество точек для смазки, что считается неэффективным и неоправданно дешевым с точки зрения мастеров.

Также мастера избегают ремонта светодиодной оптики, предпочитая предложить замену элемента. Это может быть более затратным решением для владельца, поскольку ремонт светодиодных фар путем перепайки неисправных элементов может быть более дешевым.

Замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях также считается нежелательной работой, так как она требует демонтажа множества узлов и агрегатов.

Мастера также избегают ремонта "блуждающих" неисправностей и автомобилей с редкими моделями, такими как Volkswagen Phaeton или Mazda RX-8 с роторным двигателем, поскольку это может потребовать дополнительных затрат времени и ресурсов.