Виза не требуется, есть прямые рейсы из Москвы, а за 10 месяцев страну посетило 175 тысяч россиян. Однако перед поездкой стоит учесть некоторые аспекты.

Климат на архипелаге стабильно теплый — 30 градусов воздуха и воды круглый год. Влажность составляет 80%, что создает особенности местного климата. Например, пляжи с белым песком, невидимая на первый взгляд агрессивность архипелага, напоминающего "Гарудию" — мальдивский суп.

Однако отдых здесь требует адаптации. Высокая влажность делает закрытую обувь неудобной, а тонкая футболка мгновенно становится мокрой. Туристам рекомендуется использовать свободные мягкие шлепки из-за раскаленного песка. Также следует помнить о запрете на топлес загорание.

Трансфер до островов осуществляется на скоростных катерах или гидросамолетах. При этом удобства в отелях представлены бунгало с крышами из пальмовых листьев, панорамными окнами и оригинальными душами на улице, подчеркивающими концепцию близости к природе.

Стоит отметить, что вода в кранах опресненная, но иногда солоноватая, так как на архипелаге нет источников, и местные жители собирают капли дождя в гигантские чаны, сообщает РИА Новости.