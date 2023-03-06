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  • Опубликована сегодня в 14:07

Основателя издательства "Царьград" Малафеева хотели подорвать в автомобиле

На основателя издательского холдинга "Царьград" Константина Малафеева готовилось покушение. Об этом он узнал от охраны.

Как стало известно ранее, ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планы готовил Денис Капустин, который считается организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области, передает РИА "Новости".

Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем размещения взрывчатки под автомобиль Малофеева. Напомним, таким же способом ранее подорвали российскую журналистку Дарью Дугину.

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