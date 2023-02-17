Президента Украины Владимира Зеленского разозлили слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности диалога с Россией. Об этом сообщает Le Monde.

Автор издания утверждает, что позицию лидера Франции не понимают за пределами страны. Кроме того, она подрывает заявления о поддержке Украины.