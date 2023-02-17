Президента Украины Владимира Зеленского разозлили слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности диалога с Россией. Об этом сообщает Le Monde.
Автор издания утверждает, что позицию лидера Франции не понимают за пределами страны. Кроме того, она подрывает заявления о поддержке Украины.
"Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса", — утверждает колумнист.
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