Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом

Пекинский аэропорт Шоуду встречает президента Франции Эмманюэля Макрона: 5 апреля лидер государства прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Рабочая поездка продлится до 7 апреля, за это время Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи.
Целью президента Франции также является посещение города Гуанчжоу в южной провинции КНР Гуандун.
Напомним, что Макрон в последний раз находился на территории Китая в 2019 году в период своего первого президентского срока.
Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете
Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
На встречи президентов Польши и Украины поднимут зерновой вопрос
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить вопрос о наплыве украинского зерна, поступающего на территорию Польши.
Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ
Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.