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  • Опубликована сегодня в 11:04

Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом

Пекинский аэропорт Шоуду встречает президента Франции Эмманюэля Макрона: 5 апреля лидер государства прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Рабочая поездка продлится до 7 апреля, за это время Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи.

Целью президента Франции также является посещение города Гуанчжоу в южной провинции КНР Гуандун.

Напомним, что Макрон в последний раз находился на территории Китая в 2019 году в период своего первого президентского срока.

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