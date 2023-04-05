Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом

Пекинский аэропорт Шоуду встречает президента Франции Эмманюэля Макрона: 5 апреля лидер государства прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Рабочая поездка продлится до 7 апреля, за это время Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи.

Целью президента Франции также является посещение города Гуанчжоу в южной провинции КНР Гуандун.

Напомним, что Макрон в последний раз находился на территории Китая в 2019 году в период своего первого президентского срока.