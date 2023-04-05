Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Это возможно благодаря тому, что между Пекином и Москвой имеются сильные связи, которые в последние дни вновь были подтверждены.
Ранее Макрон прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится три дня. До этого он посещал Пекин в 2019 году.
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